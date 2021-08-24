Мартемьянов: «Шашкова увезли на МРТ. Надеемся на лучшее»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Трактором» (3:4) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Боевая игра, в которой мы пытались выжимать максимум из каждого момента. К сожалению, не всегда это получается, но по самоотдаче к парням нет претензий. Здорово провели первый период и возможно после него выхлеснулись эмоционально. Нужно реализовывать моменты, которые мы пока не забиваем — с этим есть пока проблемы. Надеюсь, что парни поймают уверенность и голы придут.

Вадим Кудако не будет тренироваться на льду около двух недель — у него частичный надрыв плеча, но он будет тренироваться в зале. По Никите Шашкову что-то определенное сказать не могу — его увезли на МРТ. Он молодец! Честь ему и хвала! Он бился за команду. Надеемся на лучшее, но будем готовиться ко всему.

— После повреждения Никиты Шашкова у вас состоялся разговор на повышенных тонах с судьями. Вы считаете, что в том моменте нужно было останавливать игру?

— Безусловно. Наш вратарь снял шлем после попадания в голову — у него была чуть ли не вмятина. Считаю, что судья просто бездействовал. Честно говоря, думаю, что в том моменте Антон Красоткин получил легкое сотрясение. Я стоял в сорока метрах от него и слышал удар шайбы по шлему. Зачем мне в преддверии сезона калечить вратаря? Поменять его было моим личным решением. Не имею права рисковать своими игроками.

— В спецбригадах «Сибири» выходят Мерфи и Бодров. Есть ли у вас еще опции на позицию разыгрывающего защитника в большинстве?

— Мы пробовали Никиту Ефремова, который неплохо выглядел на этой позиции на турнире в Магнитогорске.

— Согласны, что у «Сибири» сегодня были большие проблемы с началом атаки?

— Мы играли против серьёзного соперника, который создал нам эти проблемы. Не заметил, что у нас были проблемы с выходом из зоны. Центральные были под защитниками, крайние уходили под дальнюю синюю линию. В принципе, мы неплохо проходили среднюю зону в пас. Тот же первый период нам очень удался. Потом уже пошли удаления.