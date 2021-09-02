Форвард «Северстали» Рооба стал первым эстонцем-автором заброшенной шайбы в КХЛ
19:47
Нападающий «Северстали» Роберт Рооба стал первым в истории эстонским хоккеистом, которому удалось забросить шайбу в матче КХЛ.
28-летний форвард реализовал большинство в матче против СКА.
Есть первый в истории КХЛ гол от эстонского хоккеиста!— КХЛ (@khl) September 2, 2021
С днем рождения, Роберт Рооба ??! pic.twitter.com/LQVJoBhYIb
Отметим, что Рооба проводит свой дебютный матч в КХЛ и является первым эстонцем в истории лиги. Также, сегодня хоккеист празднует свой день рождения.
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