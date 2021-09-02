Форвард «Северстали» Рооба стал первым эстонцем-автором заброшенной шайбы в КХЛ

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба стал первым в истории эстонским хоккеистом, которому удалось забросить шайбу в матче КХЛ.

28-летний форвард реализовал большинство в матче против СКА.

Есть первый в истории КХЛ гол от эстонского хоккеиста!



С днем рождения, Роберт Рооба ??! pic.twitter.com/LQVJoBhYIb — КХЛ (@khl) September 2, 2021

Отметим, что Рооба проводит свой дебютный матч в КХЛ и является первым эстонцем в истории лиги. Также, сегодня хоккеист празднует свой день рождения.