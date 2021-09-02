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Форвард «Северстали» Рооба стал первым эстонцем-автором заброшенной шайбы в КХЛ

19:47
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Нападающий «Северстали» Роберт Рооба стал первым в истории эстонским хоккеистом, которому удалось забросить шайбу в матче КХЛ.

28-летний форвард реализовал большинство в матче против СКА.

Отметим, что Рооба проводит свой дебютный матч в КХЛ и является первым эстонцем в истории лиги. Также, сегодня хоккеист празднует свой день рождения.

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Иван Торопцев все материалы автора

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