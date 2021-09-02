Нападающий СКА Мичков дебютировал в КХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков дебютировал в регулярном чемпионате КХЛ. 16-летнего форварда заявили на матч с «Северсталью» 13-м нападающим, но уже в первом периоде ему доверили пять смен. Мичков провел на льду 3 минуты и 21 секунду, дважды бросил по воротам и заблокировал один бросок.

После первого периода в матче «Северсталь» — СКА ничья (1:1). На гол нападающего армейцев Кирилла Марченко череповчане ответили шайбой Роберта Рообы в большинстве.