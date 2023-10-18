Форвард московского «Динамо» Рашевский рассказал об установке тренера в игре с «Северсталью»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился мнением о победе над «Северсталью» (3:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Мы плохо начали, пропустили два гола. На мой взгляд, они получились достаточно неоднозначные, даже курьезные можно сказать. Гол есть гол, наша задача была выйти на второй период с максимальным усердием, настойчивостью. Надо было просто полезть и забить хотя бы один гол. Смогли это сделать, большинство еще сработало.
Наконец-то смог забить спустя пять игр, по-моему, очень рад. Партнерам спасибо огромное, вратарь нас подтащил сегодня. Ну и Седрик на буллите показал мастер-класс.
— На что тренеры обращали особое внимание в первом перерыве?
— «Северсталь» очень быстрая команда, молодые игроки, они везде стараются играть активно, нет времени где-то раскатиться, надо сразу начинать атаку и прессинговать у них в зоне.
— Пас на Джиошвили наигранный? Не первый раз такой отдаете.
— Конечно, на тренировках что-то пытаемся. Мог бросить, но увидел его на дальней штанге, почему бы не отдать. Хорошо, что забили.
— В третьем периоде с вами в тройке вместо О'Делла выходил Уил. Такое сочетание тоже наигрывали?
— Не наигрывали, но надо было немножко что-то поменять, переставить в звеньях, добавить в игру креатива, для этого нас и поставили, думаю.
«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы «Запада». У «Северстали» — 19 очков и 8-е место.
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