«Нефтехимик» — «Адмирал»: результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 18 октября 2023 года

«Нефтехимик» дома вырвал победу у «Адмирала» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» идет на 10-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 18 очков. «Адмирал» с 12 баллами идет на последнем, 12-м месте, Восточной конференции.

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