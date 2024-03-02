Форвард минского «Динамо» Кузнецов объяснил, почему команда не поблагодарила болельщиков
Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого матча первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1:4, 0-1).
— Начали сумбурно, было много потерь с нашей стороны, — сказал форвард «СЭ». — Матч был на равных, особенно во втором периоде, но в конце отдали игру сопернику, к сожалению.
— Команда показывала достаточно хороший хоккей, местами даже смотрелась лучше соперника. Что помешало переломить игру?
— Не забили гол, поэтому и не переломили игру. Когда не забиваешь ты — забивают тебе.
— Показывал ли соперник ту же игру, что и в регулярном чемпионате?
— В принципе, да. Они показали все тоже самое, на видеособрании мы видели все те же моменты, что и сегодня.
— Сказалось ли волнение на результат сегодняшней игры, все-таки первый матч?
— Был некий мандраж перед игрой. Ты волнуешься за результат и хочешь помочь команде, поэтому первый период пошел не по нашему плану немного. Когда забили гол — все вдохновились и почувствовали уверенность.
— Первый плей-офф для тебя?
— В прошлом году одну игру сыграл. Но в этом году все иначе, поэтому я для меня это по сути первый плей-офф.
— Поддержка болельщиков чувствовалась сегодня?
— Да, их было очень слышно. После матча произошло недопонимание: тренер сказал нам ехать в раздевалку — он немного ошибся, потому что думал, что мы хотели поехать на рукопожатие, поэтому и подозвал нас. Мы не хотели задеть чувства наших болельщиков. В следующей игре исправимся.
— Как будете готовиться к следующей встрече?
— Нужно отдохнуть и восстановиться. Найти большую уверенность в своих действиях, — сказал Кузнецов «СЭ».
Второй матч серии до четырех побед состоится в Москве 4 марта, в понедельник.
Анна Бирюкова
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