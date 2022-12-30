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Сегодня, 11:59

Батрак — о Билялетдинове в «Ак Барсе»: «Не думаю, что итог будет успешным, потому что у клуба много проблем»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Артем Батрак поделился мнением о том, что российский тренер Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс».

«Во всяком случае «Ак Барс» определился с главным тренером: каким бы сезон ни был, в Казани идут с Билялетдиновым. В этом плане в Казани сделали все верно, стабильность — самое главное.

Я не знаю ситуацию до конца, но, думаю, его уговорили. И что Билялетдинов теряет? Если у него не получится, он скажет: «Ну, извините». А ему ответят: «Спасибо, что пришел на помощь, попробовал». Если получится, это будет героическое возвращение и сюжет для фильма. Я лично не думаю, что итог будет успешным, потому что у «Ак Барса» много проблем. Однако желаю удачи Билялетдинову, чтобы получилась красивая история", — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

67-летний Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23.

На данный момент казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 49 очков в 44 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-chto-bilyaletdinov-teryaet-esli-v-ak-barse-poluchitsya-e-to-budet-syuzhet-dlya-fil-ma/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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