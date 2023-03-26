Финал Востока «Ак Барс» — «Авангард» стартует в Казани 1 апреля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расписании финалов конференций Кубка Гагарина.

Финальная серия Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» стартует 1 апреля в Казани. 3 апреля второй матч серии также пройдет на домашнем стадионе «Ак Барса», а 5 и 7 апреля игры состоятся в Омске.

Финал Западной конференции начнется 2 апреля в Санкт-Петербурге. Соперником СКА будет победитель пары ЦСКА — «Локомотив». Пока счет в серии 3-2 в пользу армейцев.