Филип Ларсен набрал 150-е очко в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного сезона против «Торпедо» (5:1).

— Мы забросили шайбы, которые должны были забрасывать и добились желаемого результата, все хорошо, — приводит слова игрока официальный сайт уфимцев.

— За счет чего удалось столь вдохновенно сыграть во втором периоде?

— Думаю, что нам удалось забить, и мы почувствовали уверенность в себе. До этого были игры, в которых нам не удавалось использовать свои моменты, но сейчас все получилось и это придаст нам уверенности.

— В сегодняшнем матче Вы набрали свое 150-е очко в КХЛ. Знали ли об этом? Для Вас это важно?

— Нет, я об этом не знал. Конечно, это очень приятно. Думаю, что когда я буду старым, то буду вспоминать все эти моменты с юбилейными очками.

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