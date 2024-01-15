ФХР поблагодарила Зубарева после завершения карьеры
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на новость о завершении карьеры экс-защитника национальной команды Андрея Зубарева.
36-летний хоккеист в соцсетях объявил об уходе из спорта 14 января.
«Спасибо за честный хоккей и за каждый матч!» — сказано в сообщении ФХР.
По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», «Атланту», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году стал победителем чемпионата мира.
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|34
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|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|6
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|52
|25
|27
|61
|7
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|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
5.01
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15.01
16.01
17.01
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19.01
20.01
|15.01
|16:30
|
Барыс – Лада
|- : -
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|- : -
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