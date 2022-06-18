Фетисов прокомментировал подписание «Авангардом» американца Буше

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на возвращение нападающего Рида Буше в «Авангард».

В январе 2022 года спортсмен получил условный срок за изнасилование несовершеннолетней девушки.

«Не знаю, кто такой этот Буше и почему принято такое решение клубом и лигой. Будет ли это ударом по имиджу КХЛ и «Авангарда»? А он у них есть?

В общем, мне нечего тут сказать — я не знаю, что он из себя представляет как игрок. Безусловно, моральная составляющая — важная вещь. Все остальное на совести тех, кто принимает решения. Вызвано ли приглашение Буше дефицитом легионеров? Не знаю. Если чего-то нет, значит, можно все? Думаю, нет», — цитирует Фетисова Sport24.

Буше уже играл за «ястребов» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. Тогда форвард набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (8+9) баллов в 21 игре.