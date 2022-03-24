Феттель может пропустить «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель пропустил первый этап сезона «Формулы-1» в Бахрейне из-за коронавируса.

В «Астон Мартин» надеялись, что немецкий гонщик сможет выступить в Саудовской Аравии, но Феттель до сих пор не сдал отрицательный ПЦР-тест.

Пресс-служба команды сообщила, что решение о том, кто сядет за руль в Джидде, Себастьян Феттель или Нико Хюлкенберг, будет принято в пятницу, 25 марта.

Формально у Феттеля есть срок до начала квалификации, чтобы принять участие в «Гран-при».