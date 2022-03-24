Защитник «Спартака» Никишин пропустит четвертый матч серии плей-офф КХЛ против СКА

Защитник «Спартака» Александр Никишин не примет участия в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной КХЛ против СКА.

«Он пропускает игру из-за недомогания», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Спартака».

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится 24 марта в Москве, начало — в 19.30 (мск).

20-летний Никишин в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ принял участие в трех матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.