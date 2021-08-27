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Кирилл Капризов посетил тренировку ЦСКА

18:25
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов посетил тренировку московского ЦСКА.

«Давно не виделись, Кирилл», — написала пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Сезон-2020/21 Капризов провел в НХЛ, играя за «Миннесоту». В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (27+24) очко и стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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