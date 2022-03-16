Федерация хоккея Белоруссии работает над участием второго белорусского клуба в КХЛ

В Москве состоялась рабочая встреча Министерства спорта и туризма Белоруссии и Министерства спорта Российской Федерации, в которой приняли участие и руководители ряда национальных федераций по видам спорта. Интересы Федерации хоккея Белоруссии представляли председатель ФХБ Александр Богданович, заместитель председателя Артем Васильев и генеральный секретарь организации Андрей Башко, сообщает сайт организации.

Одним из вопросов повестки стало обсуждение возможности участия второго белорусского клуба в КХЛ, а также заявка команд в чемпионаты ВХЛ и МХЛ. В ближайшее время представители ФХБ продолжат проработку этого вопроса с коллегами из Континентальной хоккейного лиги и Федерации хоккея России.

«Нужно отметить, что встреча прошла в очень конструктивном ключе, ведь оба министерства понимают необходимость дальнейшей интеграции для обеспечения качественной подготовки наших спортсменов, — подчеркнул председатель ФХБ Александр Богданович. — В последние годы мы видим качественную работу клубов по воспитанию талантливой молодежи, которая уже успешно выступает на уровне КХЛ и национальных сборных. Необходимо сохранить баланс для того, чтобы спортсмены и тренеры клубов Беларуси продолжили готовить качественный резерв и показывать конкурентную борьбу в будущем. Пока решения не приняты, обсуждение продолжится».

Как стало известно «СЭ», вторым клубом КХЛ из Белоруссии может стать минская «Юность».