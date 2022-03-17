«Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало — 17:00.

В прошлом сезоне команды встретились на стадии первого раунда. Тогда сильнее оказался «Салават Юлаев» (4-1 в серии).

Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Серия длится до четырех побед одной из команд. 16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ