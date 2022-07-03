Фастовский считает, что хоккеистам нельзя относиться легкомысленно к призыву на службу

Генеральный директор клуба КХЛ «Сибирь» Кирилл Фастовский заявил, что хоккеистам нельзя относиться легкомысленно к вопросу, связанному с призывом на военную службу.

«У себя в клубе мы отслеживаем эти вещи очень внимательно и обращаем на это внимание всех игроков. Для меня вообще удивительна эта история именно с этой точки зрения — как так могло произойти. Вообще к этому нельзя относиться так легкомысленно», — цитирует Фастовского ТАСС.

В пятницу, 1 июля, спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

В сезоне-2021/22 Федотов стал лучшим вратарем КХЛ. 25-летний голкипер провел 2 сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и 1 — в 22 встречах плей-офф. В составе красно-синих хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.