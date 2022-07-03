В «Автомобилисте» сообщили, что хоккеисты клуба призывного возраста имеют отсрочку от армии

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением по поводу инцидента, произошедшего с игроком сборной России Иваном Федотовым.

«Меня эта новость ошарашила. Я сам служил в свое время, почему его раньше не призывали? Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? У нас в клубе хоккеисты [призывного возраста] учатся в институте, получают отсрочку», — цитирует Гросса ТАСС.

1 июля стало известно, что Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата из-за возможного уклонения от армии. Позже стало известно, что его оттуда увезли на машине скорой помощи из-за обострения гастрита.