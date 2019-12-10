Евгений Кетов: «Моим кумиром был Павел Буре»

Нападающий сборной России и СКА Евгений Кетов пообщался с журналистами после мастер-класса в подмосковных Лужках.

— Таких мастер-классов в моем детстве не было, — признался Кетов. — Очень хорошо, что у нас появилась такая подготовка юных хоккеистов. У них, и у нашего хоккея очень большое будущее. Я никогда не мечтал о том, чтобы выйти на лед с игроками сборной России и поучаствовать в подобном празднике.

— Какой у вас был кумир?

— Павел Буре.

— Можно ли разглядеть в ребенке потенциал в четыре года?

— Не могу ответить на этот вопрос. У меня самого маленькие дети. Я считаю, что им просто нужно заниматься спортом для того, чтобы они были физически здоровыми и активными, а также чтобы у них было хорошее настроение. В Санкт-Петербурге для этого созданы шикарные условия. У меня ребенок ходит заниматься хоккеем, там все идеально. (Евгений Белоусов)