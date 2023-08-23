Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» прокомментировал особенности игры негабаритных вратарей и тенденцию на высоких голкиперов в НХЛ

— У вас был или есть хоккеист, с которого переносили что-то в свою игру?

— Сейчас точно нет. Когда еще переходил из молодежки в ВХЛ, мне нравился Хенрик Лундквист. Следил за ним. А когда начинал карьеру в «Амуре», следил за Юхой Метсолой. Мы близко общались. Видел, какое у него отношение к хоккею и повседневной жизни. Мне это симпатизировало, много что перенял.

— Между Лундквистом и Метсолой есть связь, что они не самые габаритные вратари? Понятно, рост разный, но они оба не под 195 см.

— Я бы не сказал, что Лундквист — негабаритный вратарь. 185 — уже огромный вратарь. В НХЛ это точно минимальный рост.

— Минимальный рост — у Сароса.

— Это единичный случай. И то Сарос провел мало сезонов как первый номер. В НХЛ ценятся габаритные вратари. Я бы не сказал, что Лундквист маленький. Юха — да, меньше меня (177).

— В России могут начать котироваться высокие вратари?

— Эта тенденция никуда не уходила. Некоторые команды, тренеры и руководство смотрят на это.

— Хотя бы раз в карьере рост становился стоп-фактором в отношениях с тренером или клубом?

— Не знаю. Может, и был, я не знаю об этом. Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!» Это мое мнение.

— Но Сарос играет!

— Сарос играет! Я говорю: это единицы. Повторюсь, как первый номер он играет не так много, как большинство вратарей.

— Теоретически и вас могут пригласить?

— Теоретически могут.