Вратарь Аликин — об НХЛ: «Кому я там нужен маленький такой»
Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» прокомментировал особенности игры негабаритных вратарей и тенденцию на высоких голкиперов в НХЛ
— У вас был или есть хоккеист, с которого переносили что-то в свою игру?
— Сейчас точно нет. Когда еще переходил из молодежки в ВХЛ, мне нравился Хенрик Лундквист. Следил за ним. А когда начинал карьеру в «Амуре», следил за Юхой Метсолой. Мы близко общались. Видел, какое у него отношение к хоккею и повседневной жизни. Мне это симпатизировало, много что перенял.
— Между Лундквистом и Метсолой есть связь, что они не самые габаритные вратари? Понятно, рост разный, но они оба не под 195 см.
— Я бы не сказал, что Лундквист — негабаритный вратарь. 185 — уже огромный вратарь. В НХЛ это точно минимальный рост.
— Минимальный рост — у Сароса.
— Это единичный случай. И то Сарос провел мало сезонов как первый номер. В НХЛ ценятся габаритные вратари. Я бы не сказал, что Лундквист маленький. Юха — да, меньше меня (177).
— В России могут начать котироваться высокие вратари?
— Эта тенденция никуда не уходила. Некоторые команды, тренеры и руководство смотрят на это.
— Хотя бы раз в карьере рост становился стоп-фактором в отношениях с тренером или клубом?
— Не знаю. Может, и был, я не знаю об этом. Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!» Это мое мнение.
— Но Сарос играет!
— Сарос играет! Я говорю: это единицы. Повторюсь, как первый номер он играет не так много, как большинство вратарей.
— Теоретически и вас могут пригласить?
— Теоретически могут.
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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