Бурмистров рассказал, что в футболе болеет за «Рубин»
Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, за кого болеет в футболе.
«Стал ли я болельщиком «Спартака» после перехода к красно-белым? Нет, все-таки не забывайте, где я родился и вырос. Казань — мой родной город. И там я провел хорошие годы за «Ак Барс», побеждал в Кубке Гагарина. Поэтому всегда переживал и за «Рубин». И в этом смысле не меняю своих пристрастий даже при переходе в другой клуб и переезде в другой город. Болею и переживаю за «Рубин». Но «Спартак» — команда народная, российская. Мы все выросли на ней, на ее выступлениях в Лиге чемпионов. Всегда в сборной оттуда было много ребят. Поэтому на международной арене мы всегда поддерживали «Спартак». И я рад, что есть возможность сходить на матчи красно-белых. Но, повторюсь, для меня наше все — это «Рубин», — приводит слова Бурмистрова «Известия».
После пяти туров «Рубин» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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