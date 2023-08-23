Бурмистров рассказал, что в футболе болеет за «Рубин»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, за кого болеет в футболе.

«Стал ли я болельщиком «Спартака» после перехода к красно-белым? Нет, все-таки не забывайте, где я родился и вырос. Казань — мой родной город. И там я провел хорошие годы за «Ак Барс», побеждал в Кубке Гагарина. Поэтому всегда переживал и за «Рубин». И в этом смысле не меняю своих пристрастий даже при переходе в другой клуб и переезде в другой город. Болею и переживаю за «Рубин». Но «Спартак» — команда народная, российская. Мы все выросли на ней, на ее выступлениях в Лиге чемпионов. Всегда в сборной оттуда было много ребят. Поэтому на международной арене мы всегда поддерживали «Спартак». И я рад, что есть возможность сходить на матчи красно-белых. Но, повторюсь, для меня наше все — это «Рубин», — приводит слова Бурмистрова «Известия».

После пяти туров «Рубин» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.