«Это снайпер, который должен раскрыться». Кудашов — об игре Кагарлицкого
Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над «Сочи» (3:1) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге назвал новичка команды, нападающего Дмитрия Кагарлицкого снайпером, информирует пресс-служба армейцев.
В составе СКА отличились Олег Ли, Давид Рундблад и Максим Карпов.
— В каждой игре есть моменты, которые надо улучшать, — приводит слова Кудашова пресс-служба СКА. — Бывает, лучше действуем в обороне, иногда — в атаке. Но немного исправили те нюансы, о которых я говорил после прошлого матча.
Да, и игры, и тренировки идут в плюс для привыкания к матчам на маленькой площадке. Но будут ведь матчи и на больших, и на средних.
Игра Кагарлицкого? Большинство наигрывается, причем долго, на тренировках. Есть схемы. Что касается Дмитрия — наберитесь терпения. Новая команда, новые партнеры. Это снайпер, который должен раскрыться.
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https://www.ska.ru/news/view/alieksiei-kudashov-o-pobiedie-nad-khk-sochi/