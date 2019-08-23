Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над «Сочи» (3:1) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге назвал новичка команды, нападающего Дмитрия Кагарлицкого снайпером, информирует пресс-служба армейцев.

В составе СКА отличились Олег Ли, Давид Рундблад и Максим Карпов.

— В каждой игре есть моменты, которые надо улучшать, — приводит слова Кудашова пресс-служба СКА. — Бывает, лучше действуем в обороне, иногда — в атаке. Но немного исправили те нюансы, о которых я говорил после прошлого матча.

Да, и игры, и тренировки идут в плюс для привыкания к матчам на маленькой площадке. Но будут ведь матчи и на больших, и на средних.

Игра Кагарлицкого? Большинство наигрывается, причем долго, на тренировках. Есть схемы. Что касается Дмитрия — наберитесь терпения. Новая команда, новые партнеры. Это снайпер, который должен раскрыться.

СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова