СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. В составе армейцев отличились Олег Ли, Давид Рундблад и Максим Карпов.

Хоккей

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ли — 1 (Каблуков), 6:46 — 1:0. Рундблад — 1 (бол., Кагарлицкий), 29:12 — 2:0. Стремвалль — 1 (бол., Точицкий), 31:14 — 2:1. Карпов — 2 (буллит), 50:56 — 3:1.

Вратари: Мельничук — Проскуряков.

23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».