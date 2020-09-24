«Если играют одни, другие тоже должны». Главный тренер «Витязя» недоволен переносами матчей

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец не понимает, почему матчи одних команд в КХЛ переносят из-за коронавируса, а других — нет. По его мнению, если некоторые клубы находят вариант сыграть, то и другие должны делать так.

— Мне, конечно, немного непонятны эти решения, когда одни находят возможности играть и играют, а другие нет, — цитируют «Известия» Кравца. — Тот же «Амур» играл, хотя много ребят у него болело. А теперь там достается тренеру. Если одни играют, то и другие должны находить возможность. Но, может быть, действительно им некем играть. Поэтому резать сразу и давать техническое поражение... Все должно быть известно заранее и обосновано. Не может быть такого, что должен был матч состояться, его до последнего ждали, а люди не приехали. Это немного странно. Не надо всех под одну гребенку стричь, но если уж одни играют, другие тоже должны.

— У «Локомотива» ведь в день матча с «Куньлунем» там же, в Мытищах, играла молодежная команда. Могли ее привлечь к игре КХЛ, перенеся встречу МХЛ?

— Это было бы логично. Но вы же понимаете, что решение принимает не тренер «Локомотива». Такие вопросы должны решать КХЛ и МХЛ. Мне кажется, лиге надо больше в этом принимать участие.

— Если «Витязь» накроет ковид, готовы играть молодежкой и игроками из ВХЛ?

— Будем решать этот вопрос и следить за ситуацией. Тьфу-тьфу-тьфу, не хотелось бы такого. Это гораздо тяжелее. Примеры других команд показали, что сложно бороться с командой КХЛ, имея состав из МХЛ и игроков из ВХЛ.