Эрик О'Делл: «Всегда непросто играть против моих друзей»

Нападающий «Металлурга» Эрик О'Делл стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).

— Тяжело играть такие матчи, цепляешься за шайбу, но думаю, что сегодня мы отлично сыграли в обороне, нашли путь к победе, хотя и надо было это делать пораньше. Теперь это не важно — у нас есть 2 очка и мы довольны, — цитирует игрока официальный сайт «Магнитки».

— Для вас это была особенная игра, против бывшей команды, и вы забросили единственную шайбу.

— Да, всегда непросто играть против моих друзей в других командах, но я забил гол и помог моей команде сегодня выиграть. Ты всегда радуешься, когда забиваешь голы, но голы в ворота бывших команд — все же особенные. Я рад победе.

— Это первый гол после травмы. Гол тоже добавляет положительных эмоций?

— Я так не думаю. Просто сейчас нужно найти свое место, бросать при каждом удобном шансе, мое звено сегодня сыграло вполне неплохо, мы обретаем химию взаимодействия между собой, так что надеюсь, что мы продолжим в том же духе и с каждым матчем будем действовать все лучше.

— В третьем периоде как-то сбавили обороты, мало бросков по воротам соперника. Наверное, сегодня был хороший опыт на будущее, когда будут случаться такие игры с разницей в одну шайбу.

— Да, в третьем периоде мы больше действовали в обороне, сохраняли преимущество. Да, всегда сложно играть в таких ситуациях, но мы сделали отличную работу, играли просто, когда шайба была у нас. Теперь это правда не важно — победа наша. Да, это действительно хороший опыт на будущее, ведь таких встреч в любом случае не избежать, и в такой ситуации мы смотрелись солидно в защите.

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