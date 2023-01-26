Епанчинцев: «Амур» не хотел удерживать равный счет, надеялись победить в основное время»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сегодня все было — накал, страсти, боевая игра. Понятно, что цена ошибки была очень велика. Где-то не хватало уверенности в завершающем броске, хотя с обеих сторон были хорошие моменты, выходы, чтобы побольше забить. Болельщикам было бы еще интереснее, но этот накал зритель все равно ощутил. Важный момент был с нашей стороны, когда мы в концовке матча «3 на 5» правильно сыграли, ничего опасного не позволив создать сопернику. Буллиты — это продолжение игры и мы в них сумели победить, добыв важные два очка.
Повторюсь, прекрасно понимали, что любая ошибка может стать решающей. В третьем периоде играли правильно как на атаку, так и в обороне, в средней зоне. Не хотели удерживать равный счет, надеялись победить в основное время. Гребенкин два гола забил — с игры и в буллитной серии. Молодец. Ребята молодцы, единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы, стараются. Тратим не только много эмоций, но и сил. Но не жалуемся. Занимаемся восстановлением, готовимся к каждой игре. Понимаем, что каждое очко для нас важно», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.
«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Амур» идет на 8-й строчке с 56 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -