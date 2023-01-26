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Сегодня, 01:53

Епанчинцев: «Амур» не хотел удерживать равный счет, надеялись победить в основное время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня все было — накал, страсти, боевая игра. Понятно, что цена ошибки была очень велика. Где-то не хватало уверенности в завершающем броске, хотя с обеих сторон были хорошие моменты, выходы, чтобы побольше забить. Болельщикам было бы еще интереснее, но этот накал зритель все равно ощутил. Важный момент был с нашей стороны, когда мы в концовке матча «3 на 5» правильно сыграли, ничего опасного не позволив создать сопернику. Буллиты — это продолжение игры и мы в них сумели победить, добыв важные два очка.

Повторюсь, прекрасно понимали, что любая ошибка может стать решающей. В третьем периоде играли правильно как на атаку, так и в обороне, в средней зоне. Не хотели удерживать равный счет, надеялись победить в основное время. Гребенкин два гола забил — с игры и в буллитной серии. Молодец. Ребята молодцы, единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы, стараются. Тратим не только много эмоций, но и сил. Но не жалуемся. Занимаемся восстановлением, готовимся к каждой игре. Понимаем, что каждое очко для нас важно», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Амур» идет на 8-й строчке с 56 очками.

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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8 Северсталь 55 22 33 56
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5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
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8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
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