Эмиль Гарипов: "Я до последнего момента пытался вернуться на лед"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов выразил сожаление по поводу того, что в нынешнем сезоне больше не сыграет. Голкипер перенес операцию в Германии.

– Я благодарю всех болельщиков за понимание и поддержку в этом году. Мне жаль, что я не смогу быть вместе с командой в решающей части сезона, несмотря на мое большое желание, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Гарипова. – Я до последнего момента пытался вернуться на лед, однако нынешнее состояние не позволило это сделать, операция, к сожалению, оказалась неизбежна.

Совместно с врачами мы пытались обойтись без хирургического вмешательства, но ситуация не менялась в лучшую сторону, из-за чего было принято совместное решение об операции. Верю, что с помощью Всевышнего преодолею эту ситуацию и, дай бог, стану сильнее. За каждой тягостью наступает облегчение.

Спасибо докторам клуба, тренерскому штабу и партнерам за постоянную поддержку. Сейчас же все мои мысли и молитвы с командой, перед ребятами стоит непростая задача – наступают важные матчи. Буду болеть за команду вместе со всеми!