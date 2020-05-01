Эмиль Галимов перешел в СКА

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СКА подписал соглашение с нападающим Эмилем Галимовым. Прошлый сезон форвард провел в казанском «Ак Барсе», с 1 мая являлся свободным агентом. Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года #hcSKA pic.twitter.com/M5JoBfoiTZ