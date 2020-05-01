КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Эмиль Галимов перешел в СКА

15:32
Теги:

Бывший нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов подписал контракт с петербургским СКА, сообщается в Instagram клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В прошедшем сезоне на счету Галимова 51 матч, в которых он набрал 25 (17+8) очков.

Live «СЭ»! Открытие рынка свободных агентов КХЛ

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир