Эмиль Галимов перешел в СКА
15:32
Бывший нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов подписал контракт с петербургским СКА, сообщается в Instagram клуба.
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В прошедшем сезоне на счету Галимова 51 матч, в которых он набрал 25 (17+8) очков.
Добро пожаловать! ??— hcska (@hcSKA) May 1, 2020
СКА подписал соглашение с нападающим Эмилем Галимовым. Прошлый сезон форвард провел в казанском «Ак Барсе», с 1 мая являлся свободным агентом. Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года #hcSKA pic.twitter.com/M5JoBfoiTZ