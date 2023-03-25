Емец прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом»
Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в 5-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Эмоции замечательные. Думаю, победа нам придаст еще дополнительных эмоций на следующую игру. Дело пока не сделано. Нужно выиграть еще два матча. Будем готовиться. В первой смене сразу начали с удаления. Надо было сыграть построже, перевести игру в зону соперника. Потом еще получили два удаления подряд. Ребята, которые выходили в меньшинстве, здорово отыграли. Все поймали на себя, Никита Серебряков подтащил. Отметить его игру? Пока рано отмечать! Когда дело сделаем, тогда можно будет», — приводит слова Емеца «РБ Спорт».
После победы «Адмирала» в пятом матче счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет во Владивостоке в 10:00 по московскому времени.
В этом плей-офф Емец провел 8 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В регулярном чемпионате форвард сыграл 36 матчей и отметился 2 голами и 2 ассистами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -