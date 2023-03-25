Игорь Григоренко: «Ларионова можно сравнить с Быковым, их стили похожи»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» вспомнил об игре под руководством Вячеслава Быкова.

— В чем секрет Вячеслава Быкова? У него были две самые доминирующие команды КХЛ — «Салават» в 2011 году и СКА в 2015.

— Там секретов никаких не было, он вместе с командой шел к этой цели, всегда общался с нами, подсказывал, иногда ругал — хороший мотиватор. Но он и сам играл, у него хорошая карьера была. Если сейчас смотреть, то можно Быкова с Ларионовым сравнить, их стили чем-то похожи. Вячеслав Аркадьевич с Игорем Владимировичем Захаркиным всегда доходчиво объясняли нам, как играть, как двигаться. Иногда бывали моменты, когда мы не по установке могли сыграть, но если это приносило результат, то они ничего нам не говорили, никто никого не зажимал.

— А тактику кто больше определял, Быков или Захаркин?

— Совместно, но больше, наверное, Захаркин.