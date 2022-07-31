Джон Гилмор и Райан Спунер прибыли в расположение минского «Динамо»

Защитник Джон Гилмор и Нападающий Райан Спунер прибыли в расположение минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

С 29-летним канадским защитником достигнута договоренность о подписании контракта на 2 года Ранее ЦСКА объявил о расторжении соглашения с Гилмором.

Райан Спунер вернулся в минское «Динамо» из «Автомобилиста». Срок соглашения с форвардом рассчитан на один год.