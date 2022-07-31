Разин: «Новичкам очень тяжело — мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:3) в серии буллитов в контрольном матче.
«Понятно, что ребята под нагрузками, под большими. Мы дали возможность проявить себя в экстремальных условиях новичкам, ребятам помоложе. Тем более мы играли на канадской площадке. До этого мы тренировались только на площадках старых размеров. Все понравилось.
Счет, опять же, неважен. Разберем ошибки, а они были. Без этого никуда. Работаем дальше. Все в процессе. Есть моменты, над которыми еще работать и работать.
Есть ребята, которые понравились. Не буду называть имена. Они порадовали своими действиями. Я понимаю, что новичкам очень тяжело — мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике. Им нужно, как ученикам в школе, выучить за неделю программу следующего года. Ну а положительный счет — просто хорошее настроение на ближайший вечер», — цитирует Разина Telegram-канал «Северстали».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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