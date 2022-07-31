Разин: «Новичкам очень тяжело — мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:3) в серии буллитов в контрольном матче.

«Понятно, что ребята под нагрузками, под большими. Мы дали возможность проявить себя в экстремальных условиях новичкам, ребятам помоложе. Тем более мы играли на канадской площадке. До этого мы тренировались только на площадках старых размеров. Все понравилось.

Счет, опять же, неважен. Разберем ошибки, а они были. Без этого никуда. Работаем дальше. Все в процессе. Есть моменты, над которыми еще работать и работать.

Есть ребята, которые понравились. Не буду называть имена. Они порадовали своими действиями. Я понимаю, что новичкам очень тяжело — мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике. Им нужно, как ученикам в школе, выучить за неделю программу следующего года. Ну а положительный счет — просто хорошее настроение на ближайший вечер», — цитирует Разина Telegram-канал «Северстали».