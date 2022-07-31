Вудкрофт: «К нам в ближайшее время присоединятся несколько новых игроков»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги контрольного матча с «Северсталью» (2:3 Б) и рассказал о готовности к турниру в Сочи.
— У нас были все шансы, чтобы выиграть в этом матче. Достаточно много голевых моментов создали при игре в большинстве. Также мы могли забрасывать в пустые ворота. Соперник же забросил в конце матча, реализовав пауэплей. Так бывает, когда не используешь свои моменты. Но в любом случае, сегодня команда на отдельных отрезках матча показывала очень хорошую игру. Видно, что во многих компонентах прибавляем. Еще вечером посмотрим видео, проведем анализ и обозначим компоненты, над которыми поработаем перед стартом турнира в Сочи.
— Как команда готов к турниру в Сочи?
— Настолько, насколько это возможно на данный момент. Мы находимся в стадии подготовки к сезону. К нам в ближайшее время присоединятся несколько новых игроков. Это важно, чтобы они вливались в команду, понимали нашу структуру игры. Впереди много работы. Мы идем шаг за шагом. Каждый день — это новая возможность. Главное, чтобы к началу сентября были максимально готовы к сезону, — цитирует тренера сайт минчан.
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
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4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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