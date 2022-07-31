Вудкрофт: «К нам в ближайшее время присоединятся несколько новых игроков»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги контрольного матча с «Северсталью» (2:3 Б) и рассказал о готовности к турниру в Сочи.

— У нас были все шансы, чтобы выиграть в этом матче. Достаточно много голевых моментов создали при игре в большинстве. Также мы могли забрасывать в пустые ворота. Соперник же забросил в конце матча, реализовав пауэплей. Так бывает, когда не используешь свои моменты. Но в любом случае, сегодня команда на отдельных отрезках матча показывала очень хорошую игру. Видно, что во многих компонентах прибавляем. Еще вечером посмотрим видео, проведем анализ и обозначим компоненты, над которыми поработаем перед стартом турнира в Сочи.

— Как команда готов к турниру в Сочи?

— Настолько, насколько это возможно на данный момент. Мы находимся в стадии подготовки к сезону. К нам в ближайшее время присоединятся несколько новых игроков. Это важно, чтобы они вливались в команду, понимали нашу структуру игры. Впереди много работы. Мы идем шаг за шагом. Каждый день — это новая возможность. Главное, чтобы к началу сентября были максимально готовы к сезону, — цитирует тренера сайт минчан.