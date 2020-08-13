Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур»? в третий день Мемориала И. Х. Ромазана (5:2). После матча на вопросы журналистов ответил нападающий хозяев Игорь Швырев.

— Сыграли хорошо, выиграли. Все — молодцы. Были заряжены только на победу. С большим азартом, с желанием сыграли в удовольствие.

Это хоккей — всегда бывают удаления. Мы были заряжены на тысячу процентов — ничего страшного нет. Две пропустили — пять забили.

До этого я играл и в центре, и с краю. Знаю, как играть и там, и там. А партнеров — не выбирают. Все молодцы, помогли мне забить. Две суперхорошие передачи, оставалось только в пустые ворота подставить.

Какой гол понравился больше? Даже не знаю, как сказать. Как говорится, «гол говном не пахнет». Две очень хорошие передачи, мне оставалось просто завершить. (Михаил Скрыль)