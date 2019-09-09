Два очка Капризова принесли ЦСКА победу на «Северсталью»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 4:0.

Победную шайбу забросил нападающий армейцев Кирилл Капризов, для которого этот гол стал первым в сезоне. Также на счету форварда голевая передача.

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«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Капризов — 1 (Робинсон, Вей), 18:46 — 0:1. Григоренко — 1 (Капризов, Марченко), 31:01 — 0:2. Окулов — 1 (Шалунов, Слепышев), 45:36 — 0:3. Нестеров — 1 (п.в.), 58:44 — 0:4.

Вратари: Подъяпольский (57:14 — 58:44) — Юханссон.

Штраф: 37 — 49.

Броски: 19 (2+9+8) — 38 (14+12+12).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

9 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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