Дубль О`Нилла принес "Йокериту" победу над "Нефтехимиком"

"Йокерит" в товарищеском матче обыграл "Нефтехимик" со счетом 3:2. Дублем в составе финской команды отметился нападающий Брайан О`Нилл.

Товарищеский матч

"Йокерит" (Хельсинки) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Голы: О`Нилл (бол., Лехтонен), 45:01 – 1:0. Контиола (бол., Лехтонен), 49:42 – 2:0. Падакин , 51:28 – 2:1. Сергеев (Хафизов), 54:17 – 2:2. О`Нилл (Норман, Оксанен), 59:07 – 3:2.

Вратари: А. Ниеми – Шарыченков (59:28 – 59:43).

Штраф: 12 – 14.

Судьи: Кочетов, Цыплаков.

2 августа. Хельсинки. "Хартвалл Арена".