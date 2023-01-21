Дмитрий Юдин похвалил игру «Ак Барса» в матче с «Авангардом»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал, что думает о победе над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, ждали игру уровня плей-офф. Готовились, все хотели выиграть. Серьезная битва за очки идет в данный момент.

Выделю старание всей команды. Плюс сыграли по установке. Хоккей — это игра ошибок. Кто меньше их совершает, тот побеждает. Считаю, нам это удалось», — цитирует Юдина Metaratings.ru.