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Сегодня, 13:00

Дмитрий Юдин похвалил игру «Ак Барса» в матче с «Авангардом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал, что думает о победе над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, ждали игру уровня плей-офф. Готовились, все хотели выиграть. Серьезная битва за очки идет в данный момент.

Выделю старание всей команды. Плюс сыграли по установке. Хоккей — это игра ошибок. Кто меньше их совершает, тот побеждает. Считаю, нам это удалось», — цитирует Юдина Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал «Авангард», идущий четвертым в турнирной таблице Восточной конференции.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-yudin-rasskazal-za-schyot-chego-ak-bars-obygral-avangard-221537/
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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