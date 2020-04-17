Дмитрий Яшкин: «Никто не знает, когда возобновится хоккей в Америке, поэтому я решил остаться в России»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом. Он заключил с москвичами соглашение на два сезона.

— Переговоры шли хорошо. После завершения сезона мы быстро достигли соглашения, и я рад, что костяк команды сохранится. Это важный фактор, учитывая, что в новом сезоне будет жесткий потолок зарплат, — цитирует Яшкина официальный сайт «Динамо».

— Только ленивый тебя не отправлял в НХЛ после блестящего сезона. Почему все же решил остаться в КХЛ?

— Ситуация в мире такая, какая она есть. Отправляясь за океан, можно остаться без игровой практики надолго. Никто не знает, когда возобновится хоккей в Америке, поэтому я решил остаться в России.

— Как в условиях карантина поддерживаешь форму и чем занимаешься?

— 2-3 недели я отдыхал, как следует. Сезон был трудный. Теперь начинаю тренировки в домашнем режиме. Заказал велотренажер и другие необходимые приспособления. Трудно сидеть дома. Могу сказать, что никогда не выносил мусор с таким удовольствием. Дай Бог, чтобы это скорее закончилось и все вернулись к нормальной жизни.