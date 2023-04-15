Дмитрий Шевченко перейдет в «Амур»

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Шевченко перейдет в «Амур».

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в «Авангарде», а по ходу регулярного чемпионата перешел в «Барыс».

В сезоне-2022/23 хоккеист провел в регулярке 29 матчей за «Барыс» и набрал 11 (6+5) очков. В составе «Авангарда» — 17 игр и 2 (1+1) очка.

Шевченко выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира-2021 в Риге.