Нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда дубль.

— Хорошее начало, — цитирует официальный сайт лиги Марковина. — А во втором периоде вышли немножко робко что ли. А может быть, излишне поверили в себя. Ну и наказали нас, что тут сказать. В третьем сразу пропустили два гола. Это все сказалось на игре. Приятно, конечно, забить две шайбы. Но команда проиграла — какой от моего дубля смысл? Начало сезона, думаю, вкатимся, исправимся, и всё будет в порядке.

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