Экс-главный тренер ярославского "Локомотива" и ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил казанский "Ак Барс", сообщает сайт казанцев.

Соглашение с 53-летним специалистом будет подписано по схеме 1+1" – с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.

Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Дмитрий Квартальнов: "Ак Барс" хочет точечно усилиться по всем линиям"