Новый главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов рад возглавить казанскую команду и признался, что не размышлял долго над этим предложением, сообщает официальный сайт клуба.

– О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у "Ак Барса" уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны.

Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке – хотелось бы точечно усилиться по всем линиям. Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнеров. Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе. Как сказал президент клуба, в сезоне мы постараемся играть в атаке комбинационно и зрелищно, также будем активно пользоваться возможностями клубной вертикали – привлекать игроков из выстроенной системы "Ак Барса".

Я впервые побывал на предприятии такого масштаба и уровня, зарядился энергетикой людей, которые здесь трудятся. На заводе все динамично, работа кипит, мне очень понравилось то, что я увидел, все было супер, – приводит слова Квартальнова пресс-служба "Ак Барса".

Дмитрий Квартальнов официально стал тренером "Ак Барса"