Дмитрий Квартальнов: «Мне нечего сказать по поводу Секача»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3). Дубль в составе армейцев оформил бывший форвард казанского клуба Иржи Секач.

— Немного не рассчитались силы во втором периоде, много выхлестнули, когда соперник давал создавать моменты, — сказал Квартальнов.

— Не жалеете, что такой игрок, как Секач, сделавший дубль, в межсезонье покинул «Ак Барс», почему от него отказались, не пригодился?

— Мне нечего сказать по этому поводу. Реально нечего. (Анастасия Жданова)