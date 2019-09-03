Дмитрий Квартальнов: «Мне нечего сказать по поводу Секача»
22:45
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3). Дубль в составе армейцев оформил бывший форвард казанского клуба Иржи Секач.
— Немного не рассчитались силы во втором периоде, много выхлестнули, когда соперник давал создавать моменты, — сказал Квартальнов.
— Не жалеете, что такой игрок, как Секач, сделавший дубль, в межсезонье покинул «Ак Барс», почему от него отказались, не пригодился?
— Мне нечего сказать по этому поводу. Реально нечего. (Анастасия Жданова)
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