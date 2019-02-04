Дмитрий Чернышенко: "В КХЛ могут появиться клубы из Японии, Кореи, Франции и Германии"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о работе по расширению лиги. Он отметил, что турнир могут пополнить клубы как из Азии, так и из Западной Европы.

- Совет директоров принял стратегию, по которой есть целевое количество клубов. Есть рейтинг, который позволяет определять, какой клуб подлежит тому, чтобы переходить в ВХЛ, или ему уготована какая-то иная судьба, тут уже должны его владельцы решать. При этом решение о том, как поступить, принимает Совет директоров. На основании тех рекомендаций, которые готовит руководство Лиги.

Я не могу сейчас что-то говорить от имени Совета директоров. Как менеджер я стремлюсь выполнять стратегию, как бы кому-то это ни казалось неправильным или несправедливым с точки зрения социальных аспектов. Приняли такие решения - давайте их выполнять, - цитирует президента "Российская газета". - По окончании регулярного чемпионата будут подведены итоги рейтинга, и на ближайшем заседании по завершении сезона Совет директоров примет решение, какие клубы останутся.

Это будет сильно зависеть еще и от динамики по вхождению новых клубов. Не секрет, что в Лиге ведется работа по расширению и на Запад, и на Восток. Восток - это Япония, и в перспективе, может быть, Корея. На Западе очень много стран. Наиболее проработанные варианты с Францией и Германией. Помимо этого ведется большая работа в разных других странах, от Швеции до Великобритании.

Все о КХЛ - здесь