«Сочи» в овертайме одержал победу над «Динамо»
«Сочи» одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Богдан Якимов и Дмитрий Рашевский. У гостей дубль оформил Никита Точицкий. Победную шайбу забросил Артем Николаев.
Таким образом, «Динамо» набрало 55 очков и занимает второе место в турнирное таблице Западной Конференции. «Сочи» с 38 баллами располагается на 10-й позиции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Якимов — 6 (Игумнов, Клинкхаммер), 1:34 — 1:0. Точицкий — 4, 3:11 — 1:1. Точицкий — 5, 5:54 — 1:2. Рашевский — 18 (О`Делл, Белов), 17:29 — 2:2. Николаев — 8 (Завгородний), 62:40 — 2:3.
Вратари: Бочаров — Хелльберг.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (10+10+11+0) — 22 (8+10+3+1).
Судьи: Кулев, Хрибик.
21 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
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