17:45 | Хоккей — КХЛ

"Динамо" поблагодарило Кагарлицкого и пожелало ему удачи в карьере

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Московское "Динамо" объявило о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого в СКА. На своей официальной странице в Твиттере бело-голубые поблагодарили хоккеиста.

Дмитрий Кагарлицкий перебирается в Санкт-Петербург. Хоккеист принял решение не продлевать соглашение с бело-голубыми. ХК "Динамо" Москва благодарит Дмитрия за игру в составе клуба и желает удачи в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс" и "Северсталь". Прошлый сезон нападающий провел в московском "Динамо", где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф.

СКА объявил о подписании Кагарлицкого

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