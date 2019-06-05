"Динамо" поблагодарило Кагарлицкого и пожелало ему удачи в карьере

Московское "Динамо" объявило о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого в СКА. На своей официальной странице в Твиттере бело-голубые поблагодарили хоккеиста.

– Дмитрий Кагарлицкий перебирается в Санкт-Петербург. Хоккеист принял решение не продлевать соглашение с бело-голубыми. ХК "Динамо" Москва благодарит Дмитрия за игру в составе клуба и желает удачи в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении.

Официально: Дмитрий Кагарлицкий перебирается в Санкт-Петербург.



Хоккеист принял решение не продлевать соглашение с бело-голубыми.



ХК "Динамо" Москва благодарит Дмитрия за игру в составе клуба и желает удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/KikMBB12JS – "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 5 июня 2019 г.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс" и "Северсталь". Прошлый сезон нападающий провел в московском "Динамо", где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф.

СКА объявил о подписании Кагарлицкого