«Динамо» планирует подписать полноценный контракт с Антоном Беловым
Московское «Динамо» планирует заключить полноценное соглашение с чемпионом мира Антоном Беловым.
— Белов два матча сыграл. Планируете его подписывать?
— У нас есть еще травмы за сегодня. Думаю, мы его подпишем, — приводит слова главного тренера клуба Алексея Кудашова сайт бело-голубых.
— Много слухов о «Динамо» и возможном обмене Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова... Как прокомментируете?
— Даже комментировать не хочу. Мы концентрируемся на себе и пытаемся отогнать все эти слухи.
28 октября «Динамо» подписало просмотровый контракт с 35-летним защитником. Хоккеист может провести три игры, после чего может быть принято решение о заключении с ним полноценного соглашения.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/178817-aleksey_kudashov____sluhi_kommentirovat__ne__hochu__
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