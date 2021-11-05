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«Динамо» планирует подписать полноценный контракт с Антоном Беловым

20:15
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Московское «Динамо» планирует заключить полноценное соглашение с чемпионом мира Антоном Беловым.

— Белов два матча сыграл. Планируете его подписывать?

— У нас есть еще травмы за сегодня. Думаю, мы его подпишем, — приводит слова главного тренера клуба Алексея Кудашова сайт бело-голубых.

— Много слухов о «Динамо» и возможном обмене Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова... Как прокомментируете?

— Даже комментировать не хочу. Мы концентрируемся на себе и пытаемся отогнать все эти слухи.

28 октября «Динамо» подписало просмотровый контракт с 35-летним защитником. Хоккеист может провести три игры, после чего может быть принято решение о заключении с ним полноценного соглашения.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/178817-aleksey_kudashov____sluhi_kommentirovat__ne__hochu__

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Иван Шитик все материалы автора
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