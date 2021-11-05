Главный тренер «Амура» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:0).

«Настраивались на сегодняшнюю игру. Понимали, что «Динамо» — сильная команда. Ребята выполнили всю установку, все, что мы им предлагали на собрании и просили выполнить — все сделали. Важно, что очень такая командная победа. Все четыре звена проявили себя и в борьбе, и в игре 5 на 5, и в меньшинстве хорошо сыграли. Конечно, огромная доля в победе — игра вратаря. Победы 1:0 очень важны — это значит, что команда играет друг на друга и друг за друга. Радует, что ребята в каждом матче показывают характер», — цитирует тренера сайт бело-голубых.