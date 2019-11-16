«Динамо» переиграло «Сибирь». Тарасов оформил дубль
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Сибирь». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.
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«ХК Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Голы: Бойков — 2 (В. Ефремов, Алексеев), 7:12 — 1:0. Тарасов — 7 (Хиетанен, Яшкин), 14:02 — 2:0. Петерссон — 9 (Игумнов, Индрашис), 42:26 — 3:0. Йокипакка — 2 (Логинов, Пелтола), 45:55 — 3:1. Хабаров — 1 (Ермаков, Пелтола), 55:24 — 3:2. Тарасов — 8 (п.в., Яшкин), 59:35 — 4:2.
Нереализованный буллит: Тарасов (ХК Динамо), 48:08 (Вратарь).
Вратари: Бочаров — Красиков (59:11 — 59:35).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 29 (15+5+9) — 23 (6+6+11).
Судьи: Наумов, Одиньш.
16 ноября. Москва. «ВТБ Арена».
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