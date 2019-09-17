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«Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом»

21:47
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Московское «Динамо» дома обыграло «Адмирал» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева уступали со счетом 0:2 по ходу встречи. В составе бело-голубых отличились нападающие Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Дмитрий Яшкин, а также защитник Андрей Миронов?.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Глазачев — 3 (Вихарев, Дьяков), 2:09 — 0:1. Вихарев — 3 (Воронин), 34:31 — 0:2. Кулемин — 3 (В. Ефремов, Моисеев), 37:10 — 1:2. Индрашис — 1 (бол., Яшкин), 47:48 — 2:2. Миронов — 1 (Шипачев), 58:09 — 3:2. Яшкин — 1 (Чайковски, Хиетанен), 58:25 — 4:2.

Вратари: Бочаров — Олкинуора.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 43 (8+19+16) — 20 (10+6+4).

Судьи: Букин, Цыплаков.

17 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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