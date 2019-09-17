«Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом»
Московское «Динамо» дома обыграло «Адмирал» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева уступали со счетом 0:2 по ходу встречи. В составе бело-голубых отличились нападающие Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Дмитрий Яшкин, а также защитник Андрей Миронов?.
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«ХК Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Глазачев — 3 (Вихарев, Дьяков), 2:09 — 0:1. Вихарев — 3 (Воронин), 34:31 — 0:2. Кулемин — 3 (В. Ефремов, Моисеев), 37:10 — 1:2. Индрашис — 1 (бол., Яшкин), 47:48 — 2:2. Миронов — 1 (Шипачев), 58:09 — 3:2. Яшкин — 1 (Чайковски, Хиетанен), 58:25 — 4:2.
Вратари: Бочаров — Олкинуора.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 43 (8+19+16) — 20 (10+6+4).
Судьи: Букин, Цыплаков.
17 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
'@dynamo_ru забрасывает 2 шайбы на предпоследней минуте и прерывает 3-матчевую серию поражений. #ДИНАДМ pic.twitter.com/uhSr9KtBuP— КХЛ (@khl) September 17, 2019
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